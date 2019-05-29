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В Одесской обл. разоблачили схему хищения госсредств из местного бюджета

Новости » Происшествия    29.05.2019 - 22:05
В Одесской обл. разоблачили схему хищения госсредств из местного бюджета
Иллюстративное фото (УНИАН)

Злоумышленники нанесли ущерб местному бюджету более чем на 5 млн гривен

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили механизм разворовывания государственных средств из местного бюджета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники СБУ установили, что депутаты одного из поселковых советов вместе с руководством местного коммунального предприятия в течение последних нескольких лет при начислении заработной платы списывали бюджетные средства на счета подставных лиц. Также они заключали "фиктивные" соглашения по благоустройствублизкими к ним структурами, а также подписывали акты якобы выполненных ремонтных и строительных работ.

"По предварительным подсчетам своей деятельностью злоумышленники нанесли убытки местному бюджету на более чем пять миллионов гривен", - сообщили в СБУ.

Правоохранители провели обыски по местам работ фигурантов и изъяли документацию, которая подтверждает противоправную деятельность подозреваемых.

"Сейчас продолжаются следственные действия для установления обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к краже", - добавили в СБУ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе на взятке задержали полицейского. В полиции сообщили, что заместитель начальника сектора превенции Шевченковского отделения полиции, который недавно был назначен старшим полицейским станции Аркадия, начал заниматься установлением "правил" торговли на обслугованій территории.

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