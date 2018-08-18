В Киеве взяли под стражу водителя такси, который совершил смертельное ДТП под действием наркотиков

Авария с участием водителя такси в Киеве произошла 16 августа

В Шевченковском районном суде Киева избрали меру пресечения водителю такси, который 16 августа под действием наркотиков устроил смертельную аварию на проспекте Леся Курбаса. Об этом сообщает прокуратура Киева.

Таксисту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Вследствие аварии, которая произошла в ночь на 17 августа, погибла пассажирка такси.

"37-летний водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь с превышением максимально допустимой скорости, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонной стеной. В результате аварии пассажирка такси, 41-летняя жительница Черниговской области, от полученных телесных повреждений погиб", - указано в сообщении прокуратуры.

Напомним, в Святошинском районе столицы водитель такси врезался в бетонную ограду. Пассажирка авто скончалась на месте. Авария произошла на проспекте Леся Курбаса, возле остановки "Семьи Сосниных".