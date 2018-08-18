У Києві взяли під варту водія таксі, який вчинив смертельну ДТП під дією наркотиків

Аварія за участю водія таксі у Києві сталась 16 серпня

У Шевченківському районному суді Києва обрали запобіжний захід водію таксі, який 16 серпня під дією наркотиків влаштував смертельну аварію на проспекті Леся Курбаса. Про це повідомляє прокуратура Києва.

Таксисту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Внаслідок аварії, яка сталась в ніч на 17 серпня, загинула пасажирка таксі.

"37-річний водій автомобіля Opel Astra, рухаючись з перевищенням максимально допустимої швидкості, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з бетонною стіною. В результаті аварії пасажирка таксі, 41-річна мешканка Чернігівської області, від отриманих тілесних ушкоджень загинула", - вказано у повідомленні прокуратури.

Нагдаємо, у Святошинському районі столиці водій таксі врізався в бетонну загорожу. Пасажирка авто померла на місці. Аварія сталася на проспекті Леся Курбаса, біля зупинки "Сім'ї Сосніних".