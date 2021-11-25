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В Киеве взорвался газ в жилом доме, эвакуировали 15 человек

Автор: Сергей Новиков

В Киеве произошел взрыв в жилом доме. По данным спасателей, во время пожара взорвался бытовой газ, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщается, что инцидент произошел в Шевченковском районе в пятиэтажке на улице Максима Берлинского. Сначала поступило сообщение о пожаре, на месте спасатели увидели густой дым из окна 3-этажа и начали эвакуацию людей.

"Во время следования в квартиру, где произошел пожар, пожарные услышали взрыв. К счастью, в доме никого не было. Прибывшие в квартиру пожарные оперативно ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, на кухне в холодильнике произошло короткое замыкание, после чего возник пожар. Огонь повредил газовый шланг, что и привело к утечке газа и незначительному взрыву. В результате взрыва было повреждено остекление балкона.

"Во время тушения пожара на безопасное расстояние было выведено 15 человек. К счастью, жертв и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в июне прошлого года в Киеве на Позняках произошел взрыв газа в жилом доме, в результате которого погибли пять человек.

Фигурантами уголовного дела стали чиновники "Киевгаза".

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КиевВзрыв