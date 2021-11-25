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У Києві вибухнув газ у житловому будинку, евакуювали 15 осіб

Автор: Сергей Новиков

У Києві стався вибух у житловому будинку. За даними рятувальників, під час пожежі вибухнув побутовий газ, жертв і постраждалих не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві.

Повідомляється, що інцидент стався в Шевченківському районі в п'ятиповерхівці на вулиці Максима Берлінського. Спочатку надійшло повідомлення про пожежу, на місці рятувальники побачили густий дим з вікна 3-поверху і почали евакуацію людей.

"Під час прямування до квартири, де сталася пожежа, пожежники почули вибух. На щастя, в будинку нікого не було. Прибувши до квартири, пожежники оперативно ліквідували загоряння", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, на кухні в холодильнику сталося коротке замикання, після чого виникла пожежа. Вогонь пошкодив газовий шланг, що і призвело до витоку газу і незначного вибуху. В результаті вибуху було пошкоджено скління балкона.

"Під час гасіння пожежі на безпечну відстань було виведено 15 осіб. На щастя, жертв і постраждалих немає", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, в червні минулого року в Києві на Позняках стався вибух газу в житловому будинку, в результаті якого загинули п'ятеро осіб.

Фігурантами кримінальної справи стали чиновники "Київгазу".

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КиївВибух