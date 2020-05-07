У Києві виявили 24 нових випадки коронавірусу

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Всього зареєстровано 1675 хворих на COVID

За минулу добу у Києві було зафіксовано 24 випадки заражень коронавірусною інфекцією. Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Загальна кількість хворих на COVID-19 у Києві зросла до 1675 осіб.

"Кiлькiсть киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус збільшилася на 24 людини. Серед них - 5 медиків. Один випадок, на жаль, летальний", - повідомив Кличко.

За словами міського голови, за добу захворіли 11 жінок віком від 26 до 63 років та 11 чоловікiв віком від 30 до 64 років. Також COVID підтвердили у двох хлопчиків 12 і 13 років.

"Хочу зазначити, що число підтверджених випадків протягом останнього тижня - хвилеподібне. Воно то зменшується, то збільшується. Отже, загроза не відступила. І розслаблятися не можна. Я дуже сподіваюся, що сплеску не буде і ми зможемо запровадити перший етап послаблення обмежень", - додав Кличко.

Раніше міська комісія з надзвичайних ситуацій прийняла ряд рішень щодо пом'якшення карантину в Києві. Були відкриті 10 ринків, почали працювати кав'ярні. Також в столиці дозволили продавати на винос їжу швидкого приготування в МАФах.

Також РБК-Україна повідомляло, що метро в Києві відкриється тільки за рішенням уряду. Водночас, приміський транспорт у столиці готуються запустити з 11 травня.