В Киеве вынесли первый приговор за домашнее насилие

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Мужчина в 2019 году девять раз привлекался к административной ответственности за домашнее насилие

Районный суд Киева вынес первый приговор за домашнее насилие, приговорив мужчину к трем месяцам ареста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Сообщается, что обвинительный приговор был вынесен в отношении 33-летнего местного жителя, который систематически совершал психологическое и физическое насилие в семье.

"С января по октябрь 2019 года человек 9 раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия (ст.173-2 КУоАП), однако составленные админпротоколы не повлияли на подозреваемого и не изменили его поведение по отношению к жене. По результатам судебного рассмотрения районный суд г. Киева злоумышленника приговорен к 3 месяцам ареста и взят под стражу в зале суда", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" вступил в силу 11 января. Данный закон был принят парламентом в начале декабря 2017 года. Норма документа об отягчающих обстоятельствах вступила в силу с 11 января 2018 года. Однако подавляющее большинство норм закона вступило в силу с 11 января 2019-го - через год после публикации в издании "Голос Украины".

Также РБК-Украина писало, что в Украине появился колл-центр для жертв домашнего насилия. Соответствующее решение было принято Кабмином 6 ноября. Работники колл-центра будут передавать данные о домашнем насилии правоохранителям для реагирования.