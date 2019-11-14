У Києві винесли перший вирок за домашнє насильство

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Чоловік у 2019 році дев'ять разів притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство

Районний суд Києва виніс перший вирок за домашнє насильство, засудивши чоловіка до трьох місяців арешту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Повідомляється, що обвинувальний вирок був винесений відносно 33-річного місцевого жителя, який систематично вчиняв психологічне та фізичне насильство в сім'ї.

"З січня по жовтень 2019 року осіб 9 разів притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства (ст.173-2 Купап), однак складені адмінпротоколи не вплинули на підозрюваного і не змінили його поведінку по відношенню до дружини. За результатами судового розгляду районний суд Києва зловмисника засуджено до 3 місяців арешту і узятий під варту в залі суду", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, закон "Про запобігання та протидію домашньому насильству" набув чинності 11 січня. Цей закон був прийнятий парламентом на початку грудня 2017 року. Норма документа про обтяжуючих обставинах набула чинності з 11 січня 2018 року. Однак переважна більшість норм закону набрала чинності з 11 січня 2019-го - через рік після публікації у виданні "Голос України".

Також РБК-Україна писало, що в Україні з'явився колл-центр для жертв домашнього насильства. Відповідне рішення було ухвалене Кабміном 6 листопада. Працівники кол-центру будуть передавати дані про домашнє насильство правоохоронцям для реагування.