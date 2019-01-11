Закон о противодействии домашнему насилию сегодня вступил в силу

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Норма этого закона об отягчающих обстоятельствах домашнего насилия уже вступила в действие с 11 января 2018 года

Закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" сегодня, 11 января, вступил в силу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на нормы закона.

В частности, данный закон Верховная рада приняла в начале декабря 2017 года. Норма документа об отягчающих обстоятельствах уже вступила в силу с 11 января 2018 года.

Однако подавляющее большинство норм закона вступило в силу с 11 января 2019 года - через год после публикации в издании "Голос Украины".

Нормы закона

Наказание за совершение домашнего насилия в судебном порядке вводится в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов либо арест на срок до 6 месяцев. Также предусматривается и ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до двух лет.

При этом будут действовать запреты звонков, переписки с потерпевшим лицом, приближение на определенное расстояние.

Отметим, что в случае выявления фактов домашнего насилия соответствующие органы (правоохранительные, управления соцзащиты населения, центры семьи и молодежи, службы по делам детей) должны предлагать пострадавшим обращаться в специализированные центры.

Подчеркнем, законом подвергаются существенной редакции статьи, которые предусматривают ответственность за преступления против половой свободы и неприкосновенности. Так, одно из новшеств закона - уменьшение минимального срока уголовной ответственности за изнасилование несовершеннолетних.

В частности, предыдущая редакция ст. 152 Уголовного кодекса устанавливала наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет, а по новому закону санкция будет от 8 до 15 лет.

Ответственность за принуждение к браку

Устанавливается уголовная ответственность за принуждение к браку. Теперь принуждение к вступлению в брак; к продолжению принудительно заключенного брака; к вступлению в сожительство без заключения брака; к продолжению такого сожительства; принуждение к переезду в другую страну с одной из вышеописанных целей наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.

Напомним, 7 декабря 2017 года Рада одобрила законопроект №5294 "О предотвращении и противодействии домашнему насилию". Закон поддержали 237 народных депутатов.

РБК-Украина после принятия закона сообщало, что в Украине будут созданы службы, предназначенные исключительно для людей, пострадавших от домашнего насилия.

Добавим, в первом чтении закон был принят в ноябре 2016 года.