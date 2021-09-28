UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве выключат фонтаны на зиму: названа дата

Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 3 октября киевские фонтаны прекратят свою работу. "Київводфонд" начнет их подготовку к зиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Сегодня "Киевводфонд" эксплуатирует 8 столичных фонтанов, а самы:

  • "Большой", расположенный на Майдане Независимости;
  • Комплекс шести фонтанов "Малые";
  • "Водяной шар";
  • "Каскадный";
  • "Основатели Киева";
  • "Перекресток";
  • фонтан на улице Большая Васильковская;
  • фонтан в акватории Русановского канала.

"В последнюю неделю работы фонтаны будут встречать гостей ежедневно с 12:00 до 23:00, светомузыкальное шоу будет радовать с 19:00 до 23:00. Уже с 4 октября команда специалистов будет готовить оборудование фонтанов к зимнему периоду", – заявила директор предприятия Светлана Козловская.

Начиная с 4 октября, фонтаны будут готовить к зимнему периоду. Сотрудники "Киевводфонда" займутся чисткой, демонтажем, консервацией и выключение помпового оборудования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев