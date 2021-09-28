В Киеве выключат фонтаны на зиму: названа дата

Начиная с 3 октября киевские фонтаны прекратят свою работу. "Київводфонд" начнет их подготовку к зиме.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.
Сегодня "Киевводфонд" эксплуатирует 8 столичных фонтанов, а самы:
"В последнюю неделю работы фонтаны будут встречать гостей ежедневно с 12:00 до 23:00, светомузыкальное шоу будет радовать с 19:00 до 23:00. Уже с 4 октября команда специалистов будет готовить оборудование фонтанов к зимнему периоду", – заявила директор предприятия Светлана Козловская.
Начиная с 4 октября, фонтаны будут готовить к зимнему периоду. Сотрудники "Киевводфонда" займутся чисткой, демонтажем, консервацией и выключение помпового оборудования.