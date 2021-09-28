У Києві вимкнуть фонтани на зиму: названо дату

Сьогодні "Київводфонд" експлуатує 8 столичних фонтанів, а сами:

"Великий", що розташований на Майдані Незалежності;

комплекс шести водограїв "Малі";

"Водяна куля";

"Каскадний";

"Засновники Києва";

"Хрещатик";

фонтан на вулиці Велика Васильківська;

фонтан в акваторії Русанівського каналу.



"В останній тиждень роботи водограї зустрічатимуть гостей щоденно з 12:00 до 23:00, світломузичне шоу тішитиме із 19:00 до 23:00. Уже з 4 жовтня команда спеціалістів готуватиме обладнання фонтанів до зимового періоду", – заявила директорка підприємства Світлана Козловська.

Починаючи з 4 жовтня, фонтани готуватимуть до зимового періоду. Співробітники "Київводфонду" займуться чисткою, демонтажем, консервацією та вимкнення помпового обладнання.