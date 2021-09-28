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У Києві вимкнуть фонтани на зиму: названо дату

Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 3 жовтня, київські фонтани припинять свою роботу. "Київводфонд" розпочне їх підготовку до зими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.

Сьогодні "Київводфонд" експлуатує 8 столичних фонтанів, а сами:

  • "Великий", що розташований на Майдані Незалежності;
  • комплекс шести водограїв "Малі";
  • "Водяна куля";
  • "Каскадний";
  • "Засновники Києва";
  • "Хрещатик";
  • фонтан на вулиці Велика Васильківська;
  • фонтан в акваторії Русанівського каналу.


"В останній тиждень роботи водограї зустрічатимуть гостей щоденно з 12:00 до 23:00, світломузичне шоу тішитиме із 19:00 до 23:00. Уже з 4 жовтня команда спеціалістів готуватиме обладнання фонтанів до зимового періоду", – заявила директорка підприємства Світлана Козловська.

Починаючи з 4 жовтня, фонтани готуватимуть до зимового періоду. Співробітники "Київводфонду" займуться чисткою, демонтажем, консервацією та вимкнення помпового обладнання.

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Київ