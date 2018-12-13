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В Киеве на выходных закроют движение скоростного трамвая

Новости » Транспорт    13.12.2018 - 16:53
В Киеве на выходных закроют движение скоростного трамвая
Иллюстративное фото (pbs.twimg.com)

На два дня будет организовано движение временного автобуса

В Киеве на выходных из-за ремонта ограничат движение скоростного трамвая по Борщаговской линии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КП "Киевпастранс" в Facebook.

Как отмечается, ограничения будут действовать с 22:00 14 декабря до 05:00 17 декабря. В этот период планируют відремонтувтаи трамвайные пути по ул. Владимира Покатила на участке от вул. Гната Юры до вул. Генерала Потапова.

Также сообщается, что на выходных от станции "Старовокзальная" до Михайловской Борщаговки будут курсировать автобусы №1Т, которые будут следовать за маршутом скоростного трамвая.

Пассажиры временных автобусов будут иметь право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.

В Киеве на выходных закроют движение скоростного трамвая

Напомним, в четверг, 13 декабря, три станции метрополитена изменят режим работы в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский". Станцию метро "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" - на выход, "Площадь Льва Толстого" - на вход.

Кроме того, за ремонт, с 11:00 7 ноября до 23:00 18 декабря будет частично ограничено движение транспорта с проспекта Николая Бажана в направлении центра города.

 

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