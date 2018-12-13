У Києві на вихідних закриють рух швидкісного трамвая

Ілюстративне фото (pbs.twimg.com)

На два дні буде організовано рух тимчасового автобуса

У Києві на вихідних через ремонт обмежать рух швидкісного трамвая по Борщагівській лінії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КП "Київпастранс" у Facebook.

Як зазначається, обмеження діятимуть з 22:00 14 грудня до 05:00 17 грудня. У цей період планують відремонтувтаи трамвайні колії по вул. Володимира Покотила на ділянці від вул. Гната Юри до вул. Генерала Потапова.

Також повідомляється, що на вихідних від станції "Старовокзальна" до Михайлівської Борщагівки курсуватимуть автобуси №1Т, які прямуватимуть за маршутом швидкісного трамвая.

Пасажири тимчасових автобусів матимуть право проїзду по місячним проїзним квиткам, придбаним для проїзду в трамваї.

Нагадаємо, у четвер, 13 грудня, три станції метрополітену змінять режим роботи у зв’язку із футбольним матчем на НСК "Олімпійський". Станцію метро "Олімпійська" буде зачинено на вхід та вихід, "Палац спорту" - на вихід, "Площу Льва Толстого" - на вхід.

Крім того, через ремонт, з 11:00 7 листопада до 23:00 18 грудня буде частково обмежено рух транспорту з проспекту Миколи Бажана у напрямку центру міста.