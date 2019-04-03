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В Киеве на выходных закроют движение на ряде улиц

Новости » Общество    03.04.2019 - 19:31
В Киеве на выходных закроют движение на ряде улиц
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Ограничения будут действовать с 05:00 6 апреля до 22:00 7 апреля

В Киеве 6-7 апреля на ряде улиц запретят движение транспорта из-за проведения 9-го Киевского международного марафона, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических Федераций (ABAF) с марафона 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что 7 апреля с 08:00 до 14:40 мероприятия продлятся по следующим маршрутам, где запрещено движение транспорта:

  • на 21 км: Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – улица Игоревская – улица Набережно-Крещатицкая – Набережное шоссе – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Северный мост (реверсное движение по полосе встречного транспорта) – улица Трухановская – Парковый мост – Набережное шоссе – улица Набережно-Крещатицкая – улица Игоревская – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь;
  • на 10 км: Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – эстакада с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая – улица Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатицкая – улица Игоревская – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь

Кроме того, в связи с монтажом и демонтажем конструкций и оборудования, необходимого для организации и проведения мероприятий с 05:00 6 апреля до 22:00 7 апреля движение транспорта запретят на Контрактовой площади и прилегающих улицах, а именно: улицы Межигорской (от Контрактовой площади до улицы Спасской), Контрактовой площади (от улицы Константиновской), улицы Григория Сковороды (от Контрактовой площади до улицы Волошской), улице Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской)

Также сообщается, что сопровождение участников по определенным маршрутам будет осуществлять полиция и бригады экстренной (скорой) медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.

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