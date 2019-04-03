У Києві на вихідних закриють рух на низці вулиць

Ілюстративне фото (Автоцентр)

Обмеження діятимуть з 05:00 6 квітня до 22:00 7 квітня

У Києві 6-7 квітня на низці вулиць заборонять рух транспорту через проведення 9-го Київського міжнародного півмарафону, а також Чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних Федерацій (ABAF) з півмарафону 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що 7 квітня із 08:00 до 14:40 заходи триватимуть за наступними маршрутами, де заборонять рух транспорту:

на 21 км: Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – вулиця Ігорівська – вулиця Набережно-Хрещатицька – Набережне шосе – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Північний міст (реверсний рух у полосі зустрічного транспорту) – вулиця Труханівська – Парковий міст – Набережне шосе – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Ігорівська – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа;

на 10 км: Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – естакада з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Ігорівська – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа.

Окрім того, у зв’язку із монтажем та демонтажем конструкцій та обладнання, необхідного для організації та проведення заходів із 05:00 6 квітня до 22:00 7 квітня рух транспорту заборонять на Контрактовій площі та прилеглих вулицях, а саме: вулиці Межигірській (від Контрактової площі до вулиці Спаської), Контрактовій площі (від вулиці Костянтинівської), вулиці Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вулиці Волоської), вулиці Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вулиці Андріївської).

Також повідомляється, що супровід учасників за визначеними маршрутами здійснюватиме поліція та бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що з 1 квітня в Києві вступило в силу рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.