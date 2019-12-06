В Киеве на выходных возможны ограничения в работе метро

Фото: станция метро "Дворец Спорта" (РБК-Украина)

В Киеве 8 декабря могут ограничить работу некоторых станций метро

В Киеве в воскресенье, 8 декабря, возможны изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Как сообщается, 8 декабря на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матчмежду командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск).

Таким образом, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".



Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Напомним, что с начала декабря в Киеве открыли движение по Крещатику в выходные, праздничные и нерабочие дни. Решение связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

Также РБК-Украина писало, что на период новогодних и рождественских праздников в центре Киева ограничат движение автотранспорта. Движение будет ограничено с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020. Праздничные мероприятия будут проходить на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5. А с 14 декабря 2019 года до 19 января 2020-го - на Контрактовой площади.