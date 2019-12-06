У Києві на вихідних можливі обмеження в роботі метро

Фото: станція метро "Палац Спорту" (РБК-Україна)

У Києві 8 грудня можуть обмежити роботу деяких станцій метро

у Києві В неділю, 8 грудня, можливі зміни в роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.

Як повідомляється, 8 грудня на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матчмежду командами "Динамо" (Київ) та "Зоря" (Луганськ).

Таким чином, після закінчення футболу, з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".



Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо, що з початку грудня у Києві відкрили рух по Хрещатику у вихідні, святкові та неробочі дні. Рішення пов'язане з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року та Різдва.

Також РБК-Україна писало, що на період новорічних і різдвяних свят у центрі Києва обмежать рух автотранспорту. Рух буде обмежено з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020. Святкові заходи будуть проходити на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджої частини Володимирського проїзду навпроти будинку № 5. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го - на Контрактовій площі.