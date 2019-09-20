В Киеве на выходных потеплеет до +20

Погода в Киеве в период с 21 по 22 сентября улучшится, ожидается до +20. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.

Как сообщается, завтра в Киеве будет еще прохладно, днем температура воздуха будет подниматься не выше +12 градусов. Ночью прогнозируется от +3 до +5, а на окраинах столицы возможны заморозки до -3.

В воскресенье, по данным синоптика, погода в Киеве начнет улучшаться. Днем ожидается повышение температуры воздуха до +20. Будет солнечно, однако с порывистым ветром.

"День осеннего равноденствия, 23 сентября, также ожидается солнечным, однако снова немного похолодает", - добавила Диденко.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что 20 сентября в Киеве пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем ожидается от +11 до +13, ночью столбики термометров в столице покажут от +6 до +8 градусов.

Кроме того, синоптики предупредили о заморозках на большинстве территории Украины ночью 21 сентября. Температура воздуха может понизиться до 0...-3 градусов. Замороки обойдут лишь южные области.

Также о заморозках в субботу, 21 сентября, предупреждала и Наталка Диденко. По ее данным, снижение температуры до -3 градусов не ожидается лишь в Закарпатской, юго-восточных и восточных областях. В некоторых областях возможны кратковременные осадки.