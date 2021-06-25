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В Киеве на выходных перекроют ряд улиц: список

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Киев, Пятница 25 июня 2021 21:48
В Киеве на выходных перекроют ряд улиц: список Фото: в Киеве перекроют ряд улиц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Патрульная полиция предупреждает о перекрытии улиц в Киеве 26 и 27 июня. Ограничение введено из-за ежегодного всеукраинского мотофестиваля Moto Open Fest, который продлится в течение трех дней, начиная с сегодня.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

Как отмечает ведомство:

  • 26 июня с 12:00 до 16:00 будет перекрыта улица Крещатик и въезды с прилегающих улиц (от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого);
  • 26-27 июня с 12:00 до 17:00 будет перекрыто Парковую дорогу и въезды с прилегающих улиц (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного).

Напомним, что из-за капитального ремонта на проспекте Бендеры начиная с сегодняшнего дня до 28 июня изменен маршрут автотранспорта.

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