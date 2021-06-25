В Киеве на выходных перекроют ряд улиц: список
Фото: в Киеве перекроют ряд улиц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Патрульная полиция предупреждает о перекрытии улиц в Киеве 26 и 27 июня. Ограничение введено из-за ежегодного всеукраинского мотофестиваля Moto Open Fest, который продлится в течение трех дней, начиная с сегодня.
Об этом пишет пресс-служба полиции.
Как отмечает ведомство:
- 26 июня с 12:00 до 16:00 будет перекрыта улица Крещатик и въезды с прилегающих улиц (от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого);
- 26-27 июня с 12:00 до 17:00 будет перекрыто Парковую дорогу и въезды с прилегающих улиц (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного).
Напомним, что из-за капитального ремонта на проспекте Бендеры начиная с сегодняшнего дня до 28 июня изменен маршрут автотранспорта.