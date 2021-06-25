У Києві на вихідних перекриють низку вулиць: список
Фото: у Києві перекриють низку вулиць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Патрульна поліція попереджає про перекриття вулиць у Києві 26 та 27 червня. Обмеження введено через щорічний всеукраїнський мотофестиваль Moto Open Fest, який триватиме протягом трьох днів, починаючи від сьогодні.
Про це пише пресслужба поліції.
Як зазначає відомство:
- 26 червня з 12:00 до 16:00 буде перекрито вулицю Хрещатик та в’їзди з прилеглих вулиць (від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького);
- 26-27 червня з 12:00 до 17:00 буде перекрито Паркову дорогу та в’їзди з прилеглих вулиць (від Петрівської алеї до площі Андрія Первозванного).
Нагадаємо, що через капітальний ремонт на проспекті Бендери починаючи відсьогодні до 28 червня змінено маршрут автотранспорту.