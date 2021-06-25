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У Києві на вихідних перекриють низку вулиць: список

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 21:48
У Києві на вихідних перекриють низку вулиць: список Фото: у Києві перекриють низку вулиць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Патрульна поліція попереджає про перекриття вулиць у Києві 26 та 27 червня. Обмеження введено через щорічний всеукраїнський мотофестиваль Moto Open Fest, який триватиме протягом трьох днів, починаючи від сьогодні.

Про це пише пресслужба поліції.

Як зазначає відомство:

  • 26 червня з 12:00 до 16:00 буде перекрито вулицю Хрещатик та в’їзди з прилеглих вулиць (від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького);
  • 26-27 червня з 12:00 до 17:00 буде перекрито Паркову дорогу та в’їзди з прилеглих вулиць (від Петрівської алеї до площі Андрія Первозванного).

Нагадаємо, що через капітальний ремонт на проспекті Бендери починаючи відсьогодні до 28 червня змінено маршрут автотранспорту.

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