В Киеве ограничили движение на проспекте Бандеры: как будет работать транспорт

В Киеве с сегодняшнего дня начался капитальный ремонт на проспекте Степана Бандеры. В связи с этим до 28 июня будет изменен маршрут транспорта на проспекте.

Так, с 22:00 25 июня до 15:00 28 июня движение троллейбусов на проспекте Степана Бандеры и улице Елены Телиги (на участке от улицы Героев Сталинграда до улицы Ольжича) будет закрыто.

Движение троллейбусов будет организовано:

маршрут № 25 - от улицы Свободы до ст. м. "Лукьяновская";

маршруты №№ 29,31 - от ст. м. "Дарница" и ул. Милославской до ст. м. "Минская";

маршруты №№ 27, 30 - от ст. "Киев-Волынский" и ул. Кадетский Гай до ул. Ольжича;

маршрут № 34 от ул. Северной до ул. Степана Бандеры.

Кроме того, будет увеличено количество подвижного состава на троллейбусном маршруте № 47 и удлиняется режим работы автобусов маршрутов №№ 21, 101.

Маршруты заездов и выездов троллейбусов №№29,30,31,37, 37-А, 47,50,50-К, 91, 25 будет изменен.



Также с 06:00 26 июня до 15 августа движение троллейбусов в районе железнодорожной станции "Зенит" (со стороны ст. метро "Почайна") будет закрыто.

После завершения работ на проспекте Степана Бандеры, ориентировочно с 15:00 28 июня до 15 августа движение троллейбусов маршрутов №№ 29, 31, 34 будет организовано от ст. м. "Дарница", ул. Милославской и ул. Северной до ул. Александра Довженко (до Дегтяревского путепровода).

Для удобства пассажиров маршрутам присвоено номера 29-Д, 31-Д, 34-Д.