В Киеве на выходных перекроют ряд улиц: где и в какое время

В Киеве 22 и 23 мая будут ограничивать движение транспорта. В столице будет проходить "Спринт триатлон Кубок Киева 2021".

Во время проведения соревнований движение будет перекрыто по следующему графику:

РБК-Украина писало, что с 25 мая под Киевом на неделю частично перекроют трассы на Львов и Одессу. Ограничения продлятся до 1 июня.

Напомним, в Киеве 30 мая состоится благотворительный спортивный "Пробег под каштанами". В связи с этим в центре столицы будет перекрыто движение автотранспорта.