В Киеве на выходных перекроют ряд улиц: где и в какое время
В Киеве 22 и 23 мая будут ограничивать движение транспорта. В столице будет проходить "Спринт триатлон Кубок Киева 2021".
Во время проведения соревнований движение будет перекрыто по следующему графику:
- с 18:00 21 мая до 22:00 23 мая будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади
- с 05:00 22 мая до 22:00 23 мая будет перекрыто движение на Почтовой площади (Причал 6-10)
График перекрытия улиц 22 мая:
- ул. Андреевская (от ул. Петра Сагайдачного до ул. Братской) – с 14:30 до 17: 30
- ул. Братская (от ул. Андреевской до ул. Борисоглебской) – с 14:30 до 17: 30
- ул. Борисоглебская (от ул. Волошской до ул. Братской) – с 14:30 до 17: 30
- ул. Волошская – от ул. Григория Сковороды до ул. Борисоглебской) - с 14:30 до 17: 30
- ул. Григория Сковороды (от пл. Контрактовой до ул. Волошской) – с 14:30 до 17: 30
- вул. Петра Сагайдачного – с 14:30 до 17:30
График перекрытия улиц 23 мая:
- вул. Петра Сагайдачного – с 07:00 до 12:30
- Боричев спуск-с 07:00 до 12: 30
- вул. Набережно-Крещатицкая (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 12:30
- Гаванский мост в направлении Северного моста – с 07:00 до 12:30
- ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) – с 07:00 до 12: 30
- Набережное шоссе (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 12:30
- Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 07:00 до 12:30
- поворот с моста Метро на Набережное шоссе-с 07:00 до 12:30.