В Києві на вихідних перекриють низку вулиць: де та у який час

В Києві 22 та 23 травня будуть обмежувати рух транспорту. В столиці проходитиме "Спринт триатлон Кубок Києва 2021".

Під час проведення змагань рух буде перекрито за наступним графіком:

РБК-Україна писало, що з 25 травня під Києвом на тиждень частково перекриють траси на Львів та Одесу. Обмеження триватимуть до 1 червня.

Нагадаємо, у Києві 30 травня відбудеться благодійний спортивний "Пробіг під каштанами". У зв'язку з цим в центрі столиці буде перекрито рух автотранспорту.