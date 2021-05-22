В Києві на вихідних перекриють низку вулиць: де та у який час
В Києві 22 та 23 травня будуть обмежувати рух транспорту. В столиці проходитиме "Спринт триатлон Кубок Києва 2021".
Під час проведення змагань рух буде перекрито за наступним графіком:
- із 18:00 21 травня до 22:00 23 травня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі
- із 05:00 22 травня до 22:00 23 травня буде перекрито рух на Поштовій площі (Причал 6-10)
Графік перекриття вулиць 22 травня:
- вул. Андріївська (від вул. Петра Сагайдачного до вул. Братської) – із 14:30 до 17:30
- вул. Братська (від вул. Андріївської до вул. Борисоглібської) – із 14:30 до 17:30
- вул. Борисоглібська (від вул. Волоської до вул. Братської) – із 14:30 до 17:30
- вул. Волоська (від вул. Григорія Сковороди до вул. Борисоглібської) – із 14:30 до 17:30
- вул. Григорія Сковороди (від пл. Контрактової до вул. Волоської) – із 14:30 до 17:30
- вул. Петра Сагайдачного – із 14:30 до 17:30
Графік перекриття вулиць 23 травня:
- вул. Петра Сагайдачного – із 07:00 до 12:30
- Боричів узвіз – із 07:00 до 12:30
- вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 12:30
- Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – з 07:00 до 12:30
- вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту до вул. Електриків) – із 07:00 до 12:30
- Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – з 07:00 до 12:30
- Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – з 07:00 до 12:30
- поворот із мосту Метро на Набережне шосе – з 07:00 до 12:30.