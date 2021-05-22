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В Києві на вихідних перекриють низку вулиць: де та у який час

Автор: Инна Собора

В Києві 22 та 23 травня будуть обмежувати рух транспорту. В столиці проходитиме "Спринт триатлон Кубок Києва 2021".

Про це повідомляє "Київ.Трафік".

Під час проведення змагань рух буде перекрито за наступним графіком:

  • із 18:00 21 травня до 22:00 23 травня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі
  • із 05:00 22 травня до 22:00 23 травня буде перекрито рух на Поштовій площі (Причал 6-10)

Графік перекриття вулиць 22 травня:

  • вул. Андріївська (від вул. Петра Сагайдачного до вул. Братської) – із 14:30 до 17:30
  • вул. Братська (від вул. Андріївської до вул. Борисоглібської) – із 14:30 до 17:30
  • вул. Борисоглібська (від вул. Волоської до вул. Братської) – із 14:30 до 17:30
  • вул. Волоська (від вул. Григорія Сковороди до вул. Борисоглібської) – із 14:30 до 17:30
  • вул. Григорія Сковороди (від пл. Контрактової до вул. Волоської) – із 14:30 до 17:30
  • вул. Петра Сагайдачного – із 14:30 до 17:30

Графік перекриття вулиць 23 травня:

  • вул. Петра Сагайдачного – із 07:00 до 12:30
  • Боричів узвіз – із 07:00 до 12:30
  • вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 12:30
  • Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – з 07:00 до 12:30
  • вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту до вул. Електриків) – із 07:00 до 12:30
  • Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – з 07:00 до 12:30
  • Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – з 07:00 до 12:30
  • поворот із мосту Метро на Набережне шосе – з 07:00 до 12:30.

РБК-Україна писало, що з 25 травня під Києвом на тиждень частково перекриють траси на Львів та Одесу. Обмеження триватимуть до 1 червня.

Нагадаємо, у Києві 30 травня відбудеться благодійний спортивний "Пробіг під каштанами". У зв'язку з цим в центрі столиці буде перекрито рух автотранспорту.

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