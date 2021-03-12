UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве на выходных ограничат движение по Южному мосту

Автор: Андрей Василюк

Движение транспорта по Южному мосту в Киеве частично ограничат с 22:00 12 марта до 05:00 15 марта. Это связано с протиаварійними работами.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.

Ремонтные противоаварийные работы связаны с тем, что старые деформационные швы не выдерживают современной нагрузки и выходят из строя.

Работы на выходных будут осуществляться в направлении правого берега.

"Ремонтные работы проведут в течение субботы и воскресенья, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение будет ограничено частично (работы выполнят в первой полосе)", - говорится в сообщении.

Напомним, на путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса в Киеве начался ремонт. Движение транспорта будет частично ограничено до 30 апреля 2021 года.

Сейчас на этом участке работают над обновлением деформационных швов и тротуарной части.

Ранее сообщалось, что движение на Индустриальном мосту в Киеве будет ограничено до 31 мая из-за капитального ремонта. Во время работ движение будет частично ограничено на полторы полосы на обеих частях путепровода.

Также во время первого этапа ограничат проход пешеходов на части путепровода в сторону центра. Пешеходы смогут двигаться по тротуарам путепровода со стороны станции метро "Шулявская".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины транспорт
Читайте также
Кабмин запретил работу общественного транспорта в "красной" зоне карантина
Житомир не будет ограничивать работу транспорта, несмотря на "красную зону"
В Киеве до конца весны ограничили движение на Индустриальном путепроводе
Прогноз погоды