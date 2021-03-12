В Киеве на выходных ограничат движение по Южному мосту

Движение транспорта по Южному мосту в Киеве частично ограничат с 22:00 12 марта до 05:00 15 марта. Это связано с протиаварійними работами.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram .

Ремонтные противоаварийные работы связаны с тем, что старые деформационные швы не выдерживают современной нагрузки и выходят из строя.

Работы на выходных будут осуществляться в направлении правого берега.

"Ремонтные работы проведут в течение субботы и воскресенья, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение будет ограничено частично (работы выполнят в первой полосе)", - говорится в сообщении.