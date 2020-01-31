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В Киеве на выходных ограничат движение на Южном мосту

Новости » Общество     31.01.2020 - 16:47
В Киеве на выходных ограничат движение на Южном мосту
Фото: Южный мост (РБК-Украина)

Ограничение движения будет действовать с 22:00 31 января до 5:00 2 февраля

В Киеве на выходных частично ограничат движение автомобильного транспорта на Южном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, ограничение будет действовать с 22:00 31 января по 05:00 2 февраля.

"На эстакаде Южного моста вышла из строя обойма одного из старых деформационных швов. Поэтому, на сооружении будут проведены противоаварийные работы. Их будут выполнять в направлении правого берега. Работы продлятся на этих выходных, поэтому дорожники меньше влиять на трафик", - говорится в сообщении.

В Киеве на выходных ограничат движение на Южном мостуНапомним, в связи с визитом госсекретаря США Майка Помпео в Киеве возможны временные незначительные ограничения движения. Отмечается, что вероятные ограничения дорожного движения возможны на Бориспольском шоссе в субботу, 1 февраля.

Кроме того, в Киеве с 1 ноября прекратят продажу бумажных билетов в наземном транспорте. Так, отмечалось, что общественный наземный транспорт Киева полностью переходит на электронный билет. Кроме того, в метро с этого дня перестанут продавать жетоны и зеленые бесконтактные карточки.

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