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У Києві на вихідних обмежать рух на Південному мосту

Новини » Суспільство     31.01.2020 - 16:47
У Києві на вихідних обмежать рух на Південному мосту
Фото: Південний міст (РБК-Україна)

Обмеження руху діятиме з 22:00 31 січня до 5:00 2 лютого

У Києві на вихідних частково обмежать рух автомобільного транспорту на Південному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, обмеження діятиме з 22:00 31 січня по 05:00 2 лютого.

"На естакади Південного мосту вийшла з ладу обойма одного зі старих деформаційних швів. Тому, на спорудженні будуть проведені протиаварійні роботи. Їх будуть виконувати в напрямку правого берега. Роботи триватимуть на цих вихідних, тому дорожники менше впливати на трафік", - йдеться в повідомленні.

У Києві на вихідних обмежать рух на Південному мостуУ Києві на вихідних обмежать рух на Південному мостуНагадаємо, у зв'язку з візитом держсекретаря США Майка Помпео у Києві можливі тимчасові незначні обмеження руху. Відзначається, що ймовірні обмеження дорожнього руху можливі на Бориспільському шосе у суботу, 1 лютого.

Крім того, в Києві з 1 листопада припинять продаж паперових квитків в наземному транспорті. Так, зазначалося, що громадський наземний транспорт Києва повністю переходить на електронний квиток. Крім того, в метро з цього дня перестануть продавати жетони і зелені безконтактні картки.

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