В Киеве на выходных ограничат движение на проспекте Бандеры

Отмечается, что по проспекту Степана Бандеры начинаются финальные работы по обустройству нового асфальтового покрытия.

Так, в течение 25-28 июня будут укладывать верхний слой асфальта на участке от улицы Оболонская до улицы Елены Телиги.

"Движение во время работ будет частично ограничено. Заезды в прилегающих территорий с проспекта Степана Бандеры будет временно закрыто. Заехать в магазины и ТРЦ можно с улицы Куреневской", - говорится в сообщении.