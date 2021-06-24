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В Киеве на выходных ограничат движение на проспекте Бандеры

Автор: РБК-Украина

В Киеве на несколько дней ограничат автомобильное движение на проспекте Степана Бандеры. Ограничение будет действовать с 25 по 28 июня.

Об этом сообщает "Киевавтодор".

Отмечается, что по проспекту Степана Бандеры начинаются финальные работы по обустройству нового асфальтового покрытия.

Так, в течение 25-28 июня будут укладывать верхний слой асфальта на участке от улицы Оболонская до улицы Елены Телиги.

"Движение во время работ будет частично ограничено. Заезды в прилегающих территорий с проспекта Степана Бандеры будет временно закрыто. Заехать в магазины и ТРЦ можно с улицы Куреневской", - говорится в сообщении.

Напомним, Киев с 20 июня ввел запрет на въезд грузовиков в город из-за жары. Ограничение действует ежедневно с ежедневно с 10:00 до 22:00 при дневной температуре выше 28 градусов.

Кроме того, в Киеве частично ограничили движение на Владимирском спуске. Ограничения будут действовать до 31 июля.

Добавим, что в Киеве на Парковой аллее частично ограничат движение транспорта до 28 июня. На участке от Петровской аллеи до путепровода-заезда в КВЦ "Парковый" будут обновлять покрытие.

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Киевограничение движения