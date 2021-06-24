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У Києві на вихідних обмежать рух на проспекті Бандери

Автор: РБК-Україна

У Києві на кілька днів обмежать автомобільний рух на проспекті Степана Бандери. Обмеження діятиме з 25 по 28 червня.

Про це повідомляє " Київавтодор".

Відзначається, що по проспекту Степана Бандери починаються фінальні роботи з облаштування нового асфальтового покриття.

Так, протягом 25-28 червня укладатимуть верхній шар асфальту на ділянці від вулиці Оболонська до вулиці Олени Теліги.

"Рух під час робіт буде частково обмежено. Заїзди до прилеглих територій з проспекту Степана Бандери буде тимчасово закрито. Заїхати в магазини і ТРЦ можна з вулиці Куренівської", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Київ з 20 Червня ввів заборону на в'їзд вантажівок у місто через спеку. Обмеження діє щодня з 10:00 до 22:00 при денній температурі вище 28 градусів.

Крім того, в Києві частково обмежили рух на Володимирському узвозі. Обмеження діятимуть до 31 Липня.

Додамо, що в Києві на Парковій алеї частково обмежать рух транспорту до 28 червня. На ділянці від Петровської алеї до шляхопроводу-заїзду в КВЦ "Парковий" будуть оновлювати покриття.

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