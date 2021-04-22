У Києві на вихідних обмежать рух по мосту Метро
Фото: у Києві на вихідних обмежать рух по мосту Метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві частково обмежать рух автомобільного транспорту на мосту Метро. Обмеження діятиме з 22:00 23 квітня до 5: 00 26 квітня.
Працівники комунальної служби планують відремонтувати деформаційні шви мосту.
Обмеження діятиме у бік лівого берега.
"Роботи виконають на вихідних, щоб менше впливати на трафік", - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, на вихідних перекриють центральну частину Києва. Рух буде перекрито з 08: 00 до 15: 30 25 квітня.
Раніше повідомлялося, що з 10 квітня по 30 червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух. На трасі йде Капітальний ремонт, на першому етапі оновлять ділянку від Одеської площі до вул.Луценка (у напрямку Жулян). В цілому буде відремонтовано ділянку від Одеської площі до вул. Ватутіна.