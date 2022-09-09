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В Киеве ввели скидку на коммуналку: кто и сколько сэкономит

Фото: скидки на коммуналку будут действовать в Киеве во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Киевский городской совет ввел скидки или полную отмену оплаты за коммунальные услуги для жителей Киева, учреждений и организаций, пострадавших в результате войны. Решение принято на время действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киеврады.

Решение касается коммунальных платежей за обслуживание придомовой территории, вывоз твердых бытовых отходов, снабжение холодной водой и водоотвод на время действия военного положения:

  • в 100% объеме для лиц, пострадавших в результате российско-украинской войны;
  • скидка в размере 50% для учреждений и организаций любой формы собственности, которые размещают на своих жилых площадях переселенцев из временно оккупированных или разрушенных районов, личный состав территориальной обороны, Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины на период размещения таких лиц;
  • скидка в размере 30% на все коммунальные платежи для социально-незащищенных слоев населения города Киева;
  • скидка в размере 50% для учреждений и организаций любой формы собственности, которые осуществляют свою деятельность в сфере общественного питания и обеспечивают на волонтерских началах горячим питанием (готовыми блюдами) незащищенные слои населения, которые не уехали и находятся в городе Киеве, личный состав территориальной обороны или ВСУ и Национальной гвардии Украины.

Напомним, Верховная рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

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Коммунальные платежи