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У Києві запровадили знижку на комуналку: хто і скільки заощадить

Фото: знижки на комуналку будуть діяти в Києві під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Київська міська рада запровадила знижки або повне скасування оплати за комунальні послуги для мешканців Києва, установ і організацій, які постраждали внаслідок війни. Рішення ухвалене на час дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київради.

Рішення стосується комунальних платежів за обслуговування прибудинкової території, вивіз твердих побутових відходів, постачання холодної води та водовідведення на час дії воєнного стану:

  • у 100% обсязі для осіб, які постраждали внаслідок російсько-української війни;
  • знижка в розмірі 50% для установ та організацій будь-якої форми власності, які розміщують на своїх житлових площах переселенців із тимчасово окупованих або зруйнованих районів, особистий склад територіальної оборони, Збройних сил України та Національної гвардії України на період розміщення таких осіб;
  • знижка в розмірі 30% на всі комунальні платежі для соціально-незахищених верств населення міста Києва;
  • знижка в розмірі 50% для установ та організацій будь-якої форми власності, які здійснюють свою діяльність у сфері громадського харчування та забезпечують на волонтерських засадах гарячим харчуванням (готовими стравами) незахищені верстви населення, які не виїхали та перебувають у місті Києві, особовий склад територіальної оборони або ЗСУ та Національної гвардії України.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

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Комунальні платежі