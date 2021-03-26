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В Киеве ввели новые правила проезда в транспорте: что изменилось

Автор: Ирина Гамерская

Транспорт в Киеве на период локдауна курсирует с ограничениями. После попадания в "красную зону" столица ограничила число пассажиров в транспорте - разрешалось заполненность только 50% сидячих мест. С 26 марта эти правила немного ослабили.

Об этом сообщает "Киевпастранс".

Так, с сегодняшнего дня общественный транспорт в Киеве может перевозить больше пассажиров.

Согласно решению постоянной комиссии КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, общественный транспорт будет перевозить не только сидячих, но и стоячих пассажиров. Однако их суммарное количество не должно превышать половину от общей вместимости транспортного средства.

Таким образом, в настоящее время разрешается заполнять салон не на 50% сидячих мест, а на 50% от общей пассажировместимости транспорта.

Вместе с тем, обязательным остается наличие маски и соблюдение дистанции.

Киев в "красной зоне"

Ограничения "красной зоны" начали действовать в Киеве с 20 марта. Уже почти неделю в столице закрыты кафе и рестораны, ТРЦ, магазины, работников рекомендовано перевести на дистанционную работу. Школьники сейчас на каникулах, а уже с понедельника, 29 марта, младшая школа вернется за парты, а ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно.

Вместе с тем, продолжают работать детские сады. Работают также продуктовые магазины, аптеки, банки, АЗС, почтовые отделения. По предварительной записи можно воспользоваться услугами салонов красоты.

Строгие ограничения столичная власть вводила сроком до 9 марта включительно. Однако, после попадания в "красную зону" этот срок потерял свою актуальность. Сейчас условием выхода из ограничений является положительная динамика по коронавирусу пять дней подряд.

Отметим, кроме Киева на данный момент Минздрав относит в "красную зону" еще 10 областей:

  1. Житомирскую,
  2. Закарпатскую,
  3. Ивано-Франковскую,
  4. Киевскую,
  5. Львовскую,
  6. Николаевскую,
  7. Одесскую,
  8. Сумскую,
  9. Черкасскую,
  10. Черновицкую.

Во всех этих областях, кроме Черкасской, введены ограничения "красной зоны".

Напомним, после внедрения жестких ограничений по количеству пассажиров в Киеве начался транспортный коллапс - на остановках общественного транспорта образовывались большие очереди.

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