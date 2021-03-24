Транспортный коллапс в Киеве: из-за ограничений на остановках снова очереди
В среду вечером, 24 марта, в Киеве образовались очереди на остановках общественного транспорта. Поскольку в столице действует ограничение на количество пассажиров в транспорте.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
В частности, на Левобережной в очереди стоят около сотни людей. При этом на Черниговской - людей поменьше.
В маршрутных такси висят объявления, что в салон транспорта допускается лишь 11 человек.
Отметим, ограничения на транспорте в Киеве по количеству пассажиров в салоне действуют уже несколько дней, и сегодня в столице образовались огромные очереди. В связи с тем, что люди не могут добраться до места назначения, участились случаи блокирования движения автобусов и троллейбусов.
Также сообщалось, что если эпидемиологическая ситуация в Киеве не будет улучшаться, то могут ввести специальные пропуска на транспорт.
На сегодня метро работает без ограничений по количеству пассажиров, а в наземном транспорте должно быть заполнено не более половины мест для сидения.