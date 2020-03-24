В Киеве ввели масочный режим на ряде объектов

Киевская городская государственная администрация ввел обязательный масочный режим в административных и производственных помещениях, а также в общественном транспорте в связи с коронавирусом. Об этом говорится в решении исполнительного комитета КГГА.

Согласно документу, масочный режим вводится с 23 марта и до отдельного распроряжения.

"Главному управлению Национальной полиции Украины в городе Киеве районным в городе Киеве государственным администрациям ввести на территории города Киева обязательный "масочный режим" для людей, которые находятся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте", - сообщили в КГГА.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что мэр Киева Виталий Кличко допустил закрытие столицы на въезд и выезд, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Отметим, 20 марта правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Киеве в связи с распространением коронавируса. Впоследствии с 23 марта в Киеве ввели запрет на пользование общественным транспортом людям, которые не являются работниками критической инфраструктуры.

По состоянию на 18:00 24 марта в Киеве официально подтверждено 29 случаев коронавируса. Всего в Украине 93 случая заболевания COVID-19.