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В Киеве введено оперативное положение на маршрутах общественного транспорта

Новости » Происшествия     17.01.2020 - 09:17
В Киеве введено оперативное положение на маршрутах общественного транспорта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет о троллейбусных маршрутах №29, 30, 30к, 31, 47 и автобусных маршрутах №21, 101, 114, 73

В Киеве введено оперативное положение на троллейбусных и автобусных маршрутах из-за пробок. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Киевпастранс".

Речь идет о троллейбусных маршрутах №29, 30, 30к, 31, 47 и автобусных маршрутах №21, 101, 114, 73 на Керченской площади - Северный мост.

"Введено оперативное положение №4 на троллейбусных мар-х №29, 30, 30к, 31, 47 и автобусных мар-х №21, 101, 114, 73 на Керченской площади - Северный мост по причине скопления автотранспорта, курсируем без соблюдения графика движения", - говорится в сообщении.

По данным Google Maps, значительные пробки образовались на Северном мосту, проспекте Романа Шухевича, бульваре Перова, мосту имени Патона, проспекте Соборности, Дарницком мосту. Кроме того, пробки на бульваре Шевченко, проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского.

Затруднено движение транспорта возле станций метро "Контрактовая площадь", "Вокзальная", "Университет", "Лыбедская", "Голосеевская", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", на Троещине.

В Киеве введено оперативное положение на маршрутах общественного транспортаФото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Напомним, водителей сегодня предупредили о гололедице и заснеженных перевалах. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в Ивано-Франковской области местами заснеженное, местами гололед в Днепропетровской, Ровенской, Херсонской и Запорожской областях.

Добавим, в Киеве с 14 по 19 января ограничено движение автотранспорта на Южном мосту.

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