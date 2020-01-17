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В Києві введено оперативне положення на маршрутах громадського транспорту

Новини » Надзвичайні події     17.01.2020 - 09:17
В Києві введено оперативне положення на маршрутах громадського транспорту
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Мова йде про тролейбусні маршрути №29, 30, 30к, 31, 47 та автобусні маршрути №21, 101, 114, 73

В Києві введено оперативне положення на тролейбусних та автобусних маршрутах через пробки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київпастранс".

Мова йде про тролейбусні маршрути №29, 30, 30к, 31, 47 та автобусні маршрути №21, 101, 114, 73 на Керченській площі - Північний міст.

"Введено оперативне положення №4 на тролейбусних мар-х №29, 30, 30к, 31, 47 та автобусних мар-х №21, 101, 114, 73 на Керченській площі - Північний міст з причини скупчення автотранспорту, курсуємо без дотримання графіка руху", - йдеться у повідомленні.

За даними Google Maps, значні пробки утворились на Північному мосту, проспекті Романа Шухевича, бульварі Перова, мосту імені Патона, проспекті Соборності, Дарницькому мосту. Крім того, пробки на бульварі Шевченка, проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського.

Ускладнений рух транспорту біля станцій метро "Контрактова площа", "Вокзальна", "Університет", "Либідська", "Голосіївська", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", на Троєщині.

В Києві введено оперативне положення на маршрутах громадського транспортуФото: пробки в Києві (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, водіїв сьогодні попередили про ожеледицю та засніжені перевали. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе, в Івано-Франківській області місцями засніжене, місцями ожеледь у Дніпропетровській, Рівненській, Херсонській та Запорізькій областях.

Додамо, у Києві з 14 по 19 січня обмежений рух автотранспорту на Південному мосту.

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