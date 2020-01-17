Водителей предупреждают о гололедице и заснеженных перевалах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха колеблется от -1 до -5

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в Ивано-Франковской области местами заснеженное, местами гололед в Днепропетровской, Ровенской, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укравтодор".

Температура воздуха колеблется от -1 до -5. Состояние покрытия в основном сухое, на Вишковском перевале местами заснеженное.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано.

Также в пресс-службе Госслужбы чрезвычайных ситуаций сообщили о тумане в Украине.

"По данным УкрГидрометцентра, в первой половине дня 17 января туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики Украинского Гидрометцентра прогнозировали погоду на сегодня. Погода 17 января ухудшится по сравнению со вчерашним днем, температура воздуха опустится до +4. Сегодня в столице переменная облачность. Днем +1+3, ночью -1-3.

На западе Украины переменная облачность. Днем температура воздуха опустит до +2+4, а ночью -1-3. В северных областях такая же погода. Днем в центральных областях переменная облачность, температура воздуха +1+4, а ночью -1-3. В восточных областях так же.

Отметим, что вчера погода в Украине была теплая, дождей и снега не было, температура воздуха достигла +8. В столице была переменная облачность. Дождей и снега не было. Днем температура воздуха составила +1+3, а ночью 0-2.