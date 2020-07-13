У Києві через спалах коронавірусу закрили гуртожиток на карантин

Фото: людина, яка проводить дезінфекцію (РБК-Україна)

Двох студентів госпіталізувала "швидка" з COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко, заявив, що у столиці на вулиці Михайла Бойчука в гуртожитку виявили коронавірусну інфекцію у п'ятьох студентів. Двоє з них були госпіталізовані, а всі інші перебувають на самоізоляції.

Про це Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифинга.

За його словами, окрім п'ятьох хворих студентів були виявлені 13 людей, які з ними контактували. Також він зазначив, що в самому гуртожитку провели дезінфекцію.

Нагадаємо, найбільше випадків COVID-19 в гуртожитках Києва зафіксували у травні.

Також раніше повідомлялось, що у Києві перевіряють можливе приховування COVID-19 в одному з гуртожитків.