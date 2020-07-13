ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві через спалах коронавірусу закрили гуртожиток на карантин

Киев, Понеділок 13 липня 2020 13:02
У Києві через спалах коронавірусу закрили гуртожиток на карантин
Фото: людина, яка проводить дезінфекцію (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Двох студентів госпіталізувала "швидка" з COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко, заявив, що у столиці на вулиці Михайла Бойчука в гуртожитку виявили коронавірусну інфекцію у п'ятьох студентів. Двоє з них були госпіталізовані, а всі інші перебувають на самоізоляції.

Про це Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифинга.

За його словами, окрім п'ятьох хворих студентів були виявлені 13 людей, які з ними контактували. Також він зазначив, що в самому гуртожитку провели дезінфекцію.

Нагадаємо, найбільше випадків COVID-19 в гуртожитках Києва зафіксували у травні.

Також раніше повідомлялось, що у Києві перевіряють можливе приховування COVID-19 в одному з гуртожитків.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Київкарантинобщежитие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся