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В Киеве вспыхнуло здание, огонь перебросился на гаражи

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Киев, Четверг 12 августа 2021 10:05
В Киеве вспыхнуло здание, огонь перебросился на гаражи Фото: в Киеве вспыхнуло двухэтажное здание, огонь перебросился на гаражи (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Мария Кучерявец

В Голосеевском районе Киева вспыхнуло двухэтажное здание. Огонь перебросился на гаражи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"12 августа в 8:55 в оперативно-координационный центр главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Михаила Бойчука, что в Голосеевском районе столицы", - говорится в сообщении.

Установлено, что возгорание возникло в 2-этажном здании, с распространением огня на рядом расположенные гаражи.

Сотрудники ГСЧС приступили к тушению пожара и поиска источников водоснабжения. Вместе с тем проводится эвакуация автомобилей из гаражей.

По информации спасателей, в 09:46 пожар был локализован на площади 400 кв.м, ликвидация огня пока продолжается.

Однако тушение пожара осложняется отсутствием вблизи пожарных гидрантов.

Сейчас организован постоянный подвоз воды и прокладок дополнительных магистральных линий до ближайших гидрантов.

Так, для ликвидации огня были привлечены 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава.

Фото: в Киеве вспыхнуло двухэтажное здание, огонь перебросился на гаражи (facebook.com/DSNSKyiv)

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