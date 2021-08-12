ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві спалахнула будівля, вогонь перекинувся на гаражі

Новость на русском →
Київ, Четвер 12 серпня 2021 10:05
У Києві спалахнула будівля, вогонь перекинувся на гаражі Фото: у Києві спалахнула будівля, вогонь перекинувся на гаражі (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Марія Кучерявець

У Голосіївському районі Києва спалахнула двоповерхова будівля. Вогонь перекинувся на гаражі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"12 серпня о 8:55 до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Михайла Бойчука, що у Голосіївському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що загоряння виникло у 2-поверховій будівлі, з розповсюдженням вогню на поруч розташовані гаражі.

Вогнеборці приступили до гасіння пожежі та пошуку джерел водопостачання. Разом з тим проводиться евакуація автомобілей з гаражів.

За інформацією рятувальників, о 09:46 пожежу було локалізовано на площі 400 кв.м, ліквідація вогню наразі триває.

Однак гасіння пожежі ускладнюється відсутністю поблизу пожежних гідрантів.

Наразі організовано постійний підвіз води та прокладання додаткових магістральних ліній до найближчих гідрантів.

Так, для ліквідації вогню було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу.

Фото: у Києві спалахнула будівля, вогонь перекинувся на гаражі (facebook.com/DSNSKyiv)

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДСНС Пожежа
NEWS
У Києві спалахнула будівля, вогонь перекинувся на гаражі
У Києві спалахнула будівля, вогонь перекинувся на гаражі
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну