В Киеве во время визита генсека ООН прогремели взрывы. Над одним из районов облако дыма

Как сообщают очевидцы, над одним из районов Киева поднялось облако дыма. Жители домов, расположенных неподалеку от места происшествия, говорят, что взрыв был очень мощным.

Пока неизвестно, был ли это российский ракетный удар. Однако стоит отметить, что в столице в 18:22 было объявлено о продолжающейся до сих пор воздушной угрозе.

Обновлено.

Спикер ГСЧС Светлана Водолага в комментарии "Суспільному" рассказала, что по городу было два ракетных удара. На место происшествия уже выехали спасатели.