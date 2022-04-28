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В Киеве во время визита генсека ООН прогремели взрывы. Над одним из районов облако дыма

Фото: в Киеве прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На правом берегу Киева вечером 28 апреля прогремели взрывы. В это время в столице с визитом находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщают очевидцы, над одним из районов Киева поднялось облако дыма. Жители домов, расположенных неподалеку от места происшествия, говорят, что взрыв был очень мощным.

Пока неизвестно, был ли это российский ракетный удар. Однако стоит отметить, что в столице в 18:22 было объявлено о продолжающейся до сих пор воздушной угрозе.

Обновлено.

Спикер ГСЧС Светлана Водолага в комментарии "Суспільному" рассказала, что по городу было два ракетных удара. На место происшествия уже выехали спасатели.

Напомним, перед этим стало известно, что в Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с генсеком ООН.

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