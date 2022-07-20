В Киеве временно изменили движение ряда троллейбусов: в чем причина
Фото: в Киеве временно изменили движение ряда троллейбусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве, на улице Софиевской произошла авария инженерных сетей. Вследствие этого было временно изменено движение троллейбусов № 6, 16, 18.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
Новый временный маршрут:
- троллейбус № 6 будет курсировать до станции метро "Лукьяновская";
- троллейбусы № 16, 18 будут курсировать до Воздухофлотского путепровода.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве временно закрыли часть выходов со станций метро "Академгородок" и "Дарница".
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