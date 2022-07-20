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В Киеве временно изменили движение ряда троллейбусов: в чем причина

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Среда 20 июля 2022 12:09
В Киеве временно изменили движение ряда троллейбусов: в чем причина Фото: в Киеве временно изменили движение ряда троллейбусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, на улице Софиевской произошла авария инженерных сетей. Вследствие этого было временно изменено движение троллейбусов № 6, 16, 18.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

Новый временный маршрут:

  • троллейбус № 6 будет курсировать до станции метро "Лукьяновская";
  • троллейбусы № 16, 18 будут курсировать до Воздухофлотского путепровода.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве временно закрыли часть выходов со станций метро "Академгородок" и "Дарница".

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