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У Києві тимчасово змінили рух низки тролейбусів: в чому причина

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Середа 20 липня 2022 12:09
У Києві тимчасово змінили рух низки тролейбусів: в чому причина Фото: у Києві тимчасово змінили рух низки тролейбусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, на вулиці Софіївській сталася аварія інженерних мереж. Внаслідок цього було тимчасово змінено рух тролейбусів № 6, 16, 18.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

Новий тимчасовий маршрут:

  • тролейбус № 6 курсуватиме до станції метро "Лук’янівська";
  • тролейбуси № 16, 18 курсуватимуть до Повітрофлотського шляхопроводу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві тимчасово закрили частину виходів зі станцій метро "Академмістечко" і "Дарниця".

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