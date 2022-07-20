У Києві тимчасово змінили рух низки тролейбусів: в чому причина
Фото: у Києві тимчасово змінили рух низки тролейбусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві, на вулиці Софіївській сталася аварія інженерних мереж. Внаслідок цього було тимчасово змінено рух тролейбусів № 6, 16, 18.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.
Новий тимчасовий маршрут:
- тролейбус № 6 курсуватиме до станції метро "Лук’янівська";
- тролейбуси № 16, 18 курсуватимуть до Повітрофлотського шляхопроводу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві тимчасово закрили частину виходів зі станцій метро "Академмістечко" і "Дарниця".
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