В Киеве закроют выходы из двух станций метро: что известно

В Киеве планируют временно закрыть часть выходов из станций метро "Академгородок" и "Дарница" начиная со среды, 19 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА в Telegram.

"С завтрашнего дня временно закроют вестибюли двух станций метро: выход со станции "Академгородок" в направлении Троицкого рынка и выход со станции "Дарница" в направлении "Левобережной", - рассказали в КГГА.

При этом отмечается, что такие меры вводят по соображениям безопасности. О возобновлении работы выходов предупредят дополнительно.