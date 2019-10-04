В Киеве у врача, задержанного на взятке, нашли миллион долларов наличными

Во время обысков у заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) изъяли около миллиона долларов наличности. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Максимец также оппубликовала фото из кабинета врача.

"На фото 840 000 долларов. Эти средства были изъяты вчера с банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма полученных средств составляет около 1 млн долларов", - говорится в сообщении.

По словам Максимец, врачу вручили уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере).

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога около 3 миллионов гривен.

Фото: деньги, найдены у врача-трансплантолога (Надежда Максимец)

Напомним, в Киеве задержали врача-трансплантолога во время получения взятки в 20 тыс долларов. Он был уличен "на горячем" во время получения неправомерного вознаграждения от пациента за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию.

В ходе обыска в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях изъят предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства на сумму более 60 тыс долларов.

Как сообщало РБК-Украина, с непосредственным вымогательством взятки (наличными или в другой форме) за лечение в течение последних 12 месяцев сталкивались 9,1% граждан Украины.