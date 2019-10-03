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В Киеве задержали врача на взятке в 20 тыс долларов

Новости » Происшествия    03.10.2019 - 17:55
В Киеве задержали врача на взятке в 20 тыс долларов
Фото: задержание врача (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

В ходе обыска в рабочем кабинете заведующего нашли денежные средства на сумму более 60 тыс долларов

В Киеве задержали заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) во время получения взятки в 20 тыс долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.

Сообщается, что врач-трансплантолог был уличен "на горячем" во время получения неправомерного вознаграждения от пациента в размере 20 000 долларов США за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию.

В ходе обыска в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях изъят предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства на сумму более 60 тыс долларов.

Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия пока продолжаются.

Оперативники Службы безопасности Украины встановили, что врачи этого отделения систематически получали деньги от граждан, проходящих лечение или требующих другой медицинской помощи. Используя свое должностное положение, они организовали механизм поборов с пациентов, готовящихся к тяжелым операций по трансплантации органов. По предварительную консультацию они брали 3000 гривен, за хирургические вмешательства и проведения операций суммы составляли от 20 до 50 000 долларов США.

Фото: задержание врача (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, с непосредственным вымогательством взятки (наличными или в другой форме) за лечение в течение последних 12 месяцев сталкивались 9,1% граждан Украины.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве прокуратура совместно со Службой безопасности задержали на вымогательстве и получении взятки бывшего и действующего должностных лиц КГГА. Их задержали "на горячем" во время получения последнего транша неправомерной выгоды в размере 300 долларов.

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