В Киеве возобновляют работу три троллейбусных маршрута

В Киеве, на проспекте Победы, восстановили троллейбусную контактную сеть, которая была разрушена в результате вооруженной агрессии России против Украины. С завтрашнего дня возобновят работу троллейбусы № 5 и №7 и начнет работу новый троллейбусный маршрут №5Д.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В связи с восстановлением контактной сети организуется движение:
При этом прекращается движение временного троллейбусного маршрута №5А от улицы Белицкой до улицы Чернобыльской.
Как сообщалось ранее, "Укравтодор" отремонтировал альтернативную дорогу с Киева до Чернигова.
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