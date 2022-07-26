У Києві відновлюють роботу три тролейбусні маршрути

У Києві, на проспекті Перемоги, відновили тролейбусну контактну мережу, що була зруйнована внаслідок збройної агресії Росії проти України. Відзавтра відновлять роботу тролейбуси № 5 і №7 та розпочне роботу новий тролейбусний маршрут №5Д.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
У зв’язку з відновленням контактної мережі організовується рух:
При цьому припиняється рух тимчасового тролейбусного маршруту №5А від вулиці Білицької до вулиці Чорнобильської.
Як повідомлялося раніше, "Укравтодор" відремонтував альтернативну дорогу з Києва до Чернігова.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.