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У Києві відновлюють роботу три тролейбусні маршрути

Фото: у Києві відновлюють роботу три тролейбусні маршрути (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві, на проспекті Перемоги, відновили тролейбусну контактну мережу, що була зруйнована внаслідок збройної агресії Росії проти України. Відзавтра відновлять роботу тролейбуси № 5 і №7 та розпочне роботу новий тролейбусний маршрут №5Д.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

У зв’язку з відновленням контактної мережі організовується рух:

  • тролейбусного маршруту №5 від вулиці Білицької до станції метро "Площа Льва Толстого";
  • тролейбусного маршруту №7 від вулиці Чорнобильської до станції метро "Площа Льва Толстого";
  • нового тролейбусного маршруту №5Д від проспекту Свободи до станції метро "Площа Льва Толстого".

При цьому припиняється рух тимчасового тролейбусного маршруту №5А від вулиці Білицької до вулиці Чорнобильської.

Як повідомлялося раніше, "Укравтодор" відремонтував альтернативну дорогу з Києва до Чернігова.

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КиївКМДА