В Киеве возобновляют работу городской электрички: названа дата

В Киеве с 8 июня возобновляется движение городских электропоездов. Ранее запуск электротранспорта был запланирован на 1 июня, однако позже его отложили.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

Сообщается, что поезда будут курсировать в часы "пик", а также в выходные по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном.

"О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Виталий Кличко анонсировал запуск городской электрички 1 июня, однако позже пуск транспорта был перенесен из-за того, что работники моторвагонного депо "Фастов-1" не успели выполнить ремонт электропоездов городской электрички.

Напомним, 5 июня в Украине начался очередной этап ослабления карантина.

Однако из-за эпидемической ситуации в Киеве не разрешили возобновить работу залов ресторанов и кафе в рамках ослабления мер.