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У Києві відновлюють продаж алкоголю

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Київ, Четвер 31 березня 2022 09:14
У Києві відновлюють продаж алкоголю Фото: у Києві відновлюють продаж алкоголю з 1 квітня (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві знову дозволили продавати алкоголь. "Сухий закон" буде скасовано в п'ятницю, 1 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, в столиці алкоголь можна буде купити в магазинах і установах сфери обслуговування. При цьому його продаватимуть тільки з 11: 00 до 16: 00.

Зазначимо, що заборона на продаж алкоголю діяла з 1 березня.

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