У Києві відновлюють продаж алкоголю

У Києві знову дозволили продавати алкоголь. "Сухий закон" буде скасовано в п'ятницю, 1 квітня.

Так, в столиці алкоголь можна буде купити в магазинах і установах сфери обслуговування. При цьому його продаватимуть тільки з 11: 00 до 16: 00.

Зазначимо, що заборона на продаж алкоголю діяла з 1 березня.